Antonio Cruz/Agência Brasil Caminhoneiros recebem no dia 6 de setembro

Começa nesta segunda-feira (15) o prazo para caminhoneiros se cadastrarem para receber o BEm-Caminhoneiro (Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga). Podem se candidatar os profissionais sem operações de transporte de carga registradas entre 1º de janeiro e 27 de julho de 2022.



A Autodeclaração do Termo de Registro do TAC (Transportadores Autônomos de Cargas) pode ser feita pelo Portal Emprega Brasil ou da Carteira de Trabalho Digita l entre os dias 15 e 29 de agosto de 2022. Não será necessário o cadastro mensal para recebimento dos R$ 1 mil.

Em agosto, o valor da parcela é de R$ 2 mil , pois acumula com a do mês anterior, não depositado por falta de registro. O pagamento está previsto para o dia 6 de setembro.

Recebem o montante os profissionais com RNTR-C (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas) em situação "ativo" no dia 27 de julho de 2022, mas é necessário se declarar apto a realizar operações de transportes até o dia 29 de agosto.

Diversos caminhoneiros autônomos cadastrados na ANTT (Agência Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas) não receberam o auxílio no dia 9 , como anunciado pelo Governo Federal. De mais de 870 mil profissionais cadastrados, apenas 21% do total de inscritos foram habilitados para receber as duas parcelas de R$ 1.000 - aproximadamente 190 mil trabalhadores.

O valor estará disponível para saque por 90 dias. Após o período, o dinheiro será retornado para as contas federais caso não tenha sido movimentado pelo trabalhador.



Profissionais que fizerem a autodeclaração após o dia 29 de agosto só receberão as próximas parcelas, sem pagamentos retroativos.

Prazo para a autodeclaração // Data de pagamento



22.jul // 9.ago (1ª e 2ª parcelas)

15.ago // a 29.ago 6.set (1ª e 2ª parcelas)

11.set // 24.set (3ª parcela)

9.out // 22.out (4ª parcela)

13.nov // 26.nov (5ª parcela)

4.dez 17.dez (6ª parcela)