Brasil Econômico iGDeias - Que mundo o próximo presidente vai lidar em 2023?

O mundo não é mais o mesmo de 20 anos atrás, quando o ex-presidente Lula assumiu pela primeira vez a presidência da República, e, sequer se parece com o mesmo de quatro anos atrás, quando o presidente Jair Bolsonaro tomou posse. Além da pandemia, uma guerra na Europa mudou o cenário internacional, tornando desafiadora a relação de qualquer candidato com o mundo no próximo ano.



Para discutir os desafios do próximo morados do Palácio do Planalto no âmbito internacional, o iG c onvida para a live desta terça-feira, ao meio-dia (12h), o economista e ex Vice-presidente do Novo Banco de Desenvolvimento Econômico dos BRICs, Paulo Nogueira Batista Jr e Roberto Uebel, professor de economia e relações internacionais da ESPM de Porto Alegre.

Crise na Argentina , embates com o Mercosul e tensões com o presidente norte-americano serão alguns dos problemas a serem superados pela diplomacia das Américas nos próximos quatro anos.

Líder nas pesquisas eleitorais, Lula promete fortalecer o Mercosul e apoiar a entrada da Bolívia, enquanto isso, Bolsonaro tem estratégia oposta e seu braço direito, o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer acabar com a TEC (Tarifa Externa Comum).

Além disso, em 2021, a China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil, mesmo recebendo ataques do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.

Outro fator a ser considerado, a crise energética e de preço das commodities enfrentada pela Europa trará oportunidades para as exportações brasileiras, mas será necessário habilidade para negociar o término do acordo entre União Europeia e Mercosul.

A taxa de câmbio, diretamente atrelada à inflação, deve sofrer com o possível aumento de juros norte-americano, portanto, o próximo presidente precisa prever esse cenário para tentar estabilizar a moeda, num ano que tende a ser ainda mais desafiador que os dois últimos.

