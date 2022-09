Janaína Dantas Taxas ainda não foram definidas, mas devem superar o empréstimo consignado comum

Mesmo sem começar a oferecer o crédito, bancos se movimentam para cobrar juros maiores em consignado para beneficiários do Auxílio Brasil do que em empréstimo comum. As taxas, no entanto, ainda não foram divulgadas.

Agibank, Pernambucanas e Banco Pan devem ser algumas das instituições que vão aumentar as taxas para beneficiários do programa social. Caixa e Banco do Brasil ainda estão em fase de estudos para o pagamento do crédito.

Os banqueiros justificam a medida pelo alto risco de endividamento das famílias que recebem o Auxílio Brasil. As taxas, segundo o mercado financeiro, devem passar dos 60% ao ano. O valor é muito superior aos 26% ao ano cobrados para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O crédito consignado para beneficiários do programa social foi uma medida do Palácio do Planalto para alavancar a campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL). Os interessados podem comprometer até 40% do benefício para solicitar o empréstimo.

Atualmente, as parcelas do programa estão em R$ 600 até dezembro deste ano. Com isso, R$ 240 serão comprometidos com o empréstimo consignado. Após esse prazo, o valor cairá para R$ 400 e R$ 160 poderão ser usados para pagar a dívida.

Grandes instituições financeiras estão cautelosas em oferecer o empréstimo para os beneficiários. O Bradesco já informou que não deve disponibilizar o crédito.

Já a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil devem oferecer o empréstimo.