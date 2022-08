O Dia Consignado do INSS: extrato mostrará nova margem a partir de setembro

Ainda não é possível consultar os valores exatos que podem ser comprometidos com o consignado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Segundo o órgão, o extrato está passando por atualização para mostrar a margem com os 5% adicionais do cartão de benefício, com previsão de conclusão até o fim de setembro.



Neste mês, o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou a lei que amplia a margem do consignado do INSS para 45%. Desses, 35% continuam podendo ser usados exclusivamente para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para gastos com o cartão de crédito consignado.

A novidade é que outros 5% poderão ser comprometidos com despesas e saques com o chamado cartão consignado de benefício.



A taxa de juros será a mesma do cartão de crédito, de até 3,06% ao mês.

Veja como consultar o extrato do consignado do INSS

Acesse o site ou aplicativo "Meu INSS";

Procure por "Extrato de Empréstimo". Caso não encontre esta opção, procure por "Outros Serviços" ou "Ver mais";

Caso receba mais de um benefício, procure um de cada vez;

O sistema informará se o benefício está bloqueado para empréstimo e a quantidade de empréstimos ativos, suspensos, excluídos ou encerrados. Também há um campo específico para o empréstimo feito por meio de cartão;

Caso o empréstimo não esteja bloqueado, a margem aparecerá na tela inicial do extrato. Caso contrário, os valores não aparecerão;

Ao clicar sobre o empréstimo ativo, o sistema mostrará a data da solicitação, número do contrato, valor total do empréstimo, número de parcelas, valor da parcela e previsão de quitação;



Baixe o PDF para ver o extrato completo. Na primeira página do documento, haverá uma tabela com os valores consignáveis.

Segundo o INSS, o limite é de nove contratos de empréstimo pessoal. No caso do cartão de crédito, o limite é de uma contratação.



O que é o empréstimo consignado?

O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo que desconta a dívida direto da folha de pagamento. No caso do consignado do INSS, as parcelas são descontadas diretamente do benefício.

O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum. A diferença é que, no cartão de crédito consignado, o valor da fatura também pode ser descontado automaticamente na folha de pagamento, limitado ao valor da margem consignável.

As taxas cobradas pelas instituições financeiras costumam ser mais baixas. De acordo com o INSS, o número de parcelas depende do que for acordado entre o banco e o contratante, mas a taxa de juros é de até 2,14% ao mês nas operações de empréstimos consignados e de até 3,06% ao mês no cartão de crédito.