Shutterstock.com Projeto orçamentário com manutenção do Auxílio Brasil deve ser entregue ao Congresso Nacional nesta quarta-feira

O governo federal deve manter o Auxílio Brasil em R$ 400 para o próximo ano, mas deixou aberta a possibilidade de manter os R$ 600. O pedido está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) que deve ser entregue ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (31).

A proposta contraria as promessas do presidente Jair Bolsonaro (PL) na campanha de reeleição. Bolsonaro disse ter conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e garantiu o valor para o próximo ano.

Segundo fontes da pasta, o reajuste deve acontecer caso a equipe econômica encontre fonte para retirar os valores sem ultrapassar os limites do teto de gastos. Guedes já disse em outras oportunidades que vai investir na reforma do Imposto de Renda para bancar o programa.

Para alavancar a candidatura, Bolsonaro reajustou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até dezembro deste ano. Os mais de R$ 27 bilhões de gastos extras com o benefício foram retirados da privatização da Eletrobras.

Tanto o atual presidente quanto seu principal adversário, Lula (PT), prometeram manter o valor de R$ 600 para o próximo ano, mas não informaram de onde virão os valores.