Shutterstock.com Piauí é o estado com maior número de beneficiários no Nordeste, seguido de Pernambuco, Sergipe e Bahia

A aumento de beneficiários do Auxílio Brasil, após a aprovação da PEC das Bondades, inchou o número de famílias que recebem as parcelas do programa no Nordeste e já atinge quase metade da população. Segundo dados do Ministério da Cidadania, cerca de 48,8% da população nordestina.

O número foi atingido após a inclusão de 2,3 milhões de famílias no programa social no último mês. O valor do benefício também foi reajustado de R$ 400 para R$ 600 até dezembro para 20 milhões de famílias em todo o país.

De acordo com o levantamento, o Piauí é o estado com maior número de beneficiários na região, com 53% da população cadastrada para receber o auxílio. Pernambuco, Sergipe, Maranhão e Bahia também tem quase metade da população beneficiária.

O ajuste no número de famílias elegíveis para o Auxílio Brasil também beneficiou a região Norte. Lá, 38% da população recebe as parcelas do programa.

Em seguida, o destaque é para a região Sudeste, com 20%. Estados do Sul (19%) e Centro Oeste (13%) são os que menos recebem valores do programa federal.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Aumento do Auxílio Brasil

O reajuste do Auxílio Brasil foi aprovado pelo Congresso Nacional em julho, após uma forte movimentação do Palácio do Planalto e sua base. As parcelas do benefício passaram de R$ 400 para R$ 600, como forma de tentar alavancar a campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição.

As pesquisas de opinião, entretanto, não têm favorecido Bolsonaro. Segundo o Datafolha, o atual presidente tem 39% das intenções de voto entre beneficiários do Auxílio Brasil, enquanto Lula (PT) possui 49% das intenções.

Além do Auxílio Brasil, a proposta criou os auxílios Taxista e Caminhoneiro para agradar às categorias que o apoiaram na campanha de 2018.