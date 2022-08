Shutterstock.com Lula promete mudar nome do Auxílio Brasil caso eleito

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta segunda-feira (29) que o petista deve pagar R$ 150 a mais no Auxílio Brasil para crianças com até seis anos de idade. A informação foi publicada na rede social Lulaverso e confirmada por membros próximos ao ex-presidente.



Segundo a proposta, o benefício se somará ao piso de R$ 600 já prometidos por Lula. Cerca de 9 milhões de crianças devem ser beneficiadas.

O valor adicional, segundo a proposta, será para cada criança e não o total. Ou seja, se a família possui dois integrantes com idades até seis anos, ambos receberão R$ 150 a mais.

"O Lulinha vai garantir o Bolsa Família de R$600 com adicional de R$150 por criança de até 6 anos", informou a campanha.

De acordo com membros da executiva petista, a medida visa reduzir a desigualdade no programa de transferência de renda após as mudanças feitas pelo governo Bolsonaro. Famílias que possuem maior número de membros, recebem um valor proporcionalmente menor do que aquelas que contam com menos integrantes.

A publicação ainda traz outras propostas que devem entrar no plano de governo de Lula. Entre elas está o Desenrola Brasil, que promete renegociar dívidas dos brasileiros.

Para alavancar a campanha presidencial, Bolsonaro reajustou o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até dezembro deste ano. O candidato à reeleição prometeu manter o valor das parcelas, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entregue pelo Ministério da Economia, não garante os pagamentos nessa faixa para o próximo ano.

Lula foi outro que se comprometeu a manter os R$ 600 do benefício, que deve voltar a se chamar Bolsa Família. Já Ciro Gomes prometeu aumentar o benefício para R$ 1 mil, enquanto Simone Tebet não deu um valor exato para o benefício caso seja eleita.