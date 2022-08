Reprodução/Flickr - 22.07.2022 Pesquisa IBGE

Após 30 dias do início do Censo Demográfico, o IBGE divulgou nesta terça-feira (30) o primeiro balanço da pesquisa que aponta 59.616.994 pessoas já recenseadas. O estado mais avançado na coleta de informações é o Rio Grande do Norte, com 53% de setores pesquisados.

O instituto garante que as desistências de 6.500 recenseadores não afetou a produtividade da pesquisa.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

"Os setores estão sendo trabalhados no tempo adequado e os sistemas de coleta, acompanhamento e transmissão estão funcionando bem, assim como os equipamentos", declarou Luciano Duarte.

O andamento da pesquisa no seu município pode ser consultado neste site.

Considerando os 452.246 setores censitários urbanos e rurais do país, 38,4% já foram trabalhados.

Até o momento, 47,8% da população recenseada eram homens e 52,2% eram mulheres. Outro dado citado por Duarte é que a população brasileira envelheceu:

"Já conseguimos observar na pirâmide parcial o envelhecimento da população, com o topo da pirâmide mais avolumado, e picos nas idades de 40 e 20 anos, conforme o esperado. Os indicadores de qualidade vêm mostrando que a informação é consistente, não há indícios de que haja sub ou sobre enumeração de alguma idade", disse.

Esta é a primeira vez que a população quilombola brasileira está sendo recenseada, apesar das dificuldades geográficas.

Segundo o IBGE, 450.140 de indígenas (0,77%) e 386.750 quilombolas (0,66%) já foram contados.

"Quanto aos quilombolas, mesmo sendo parcial, esse já é um número inédito, pois é a primeira vez que estamos fazendo essa investigação", frisou Duarte.

Duarte alerta que 2,3% dos domicílios se recusaram a responder a pesquisa, mas ele espera que o percentual caia até o fim do Censo.

Mesmo com a possibilidade de responder ao questionário do IBGE de forma remota, poucas famílias optaram pela modalidade. A maior parte dos questionários (99,7%) foi respondida de forma presencial. Apenas 34.055 domicílios optaram por responder pela internet e 30.202 pelo telefone.