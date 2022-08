Reprodução YouTube 30.08.2022 Presidente Jair Bolsonaro ressaltou feitos positivos do seu mandato na economia

O presidente Jair Bolsonaro sinalizou nesta terça-feira (30) que, se reeleito, deve conceder reajuste para o funcionalismo. Segundo ele, a intenção era dar apenas para categorias da segurança pública, mas foi impossibilitado devido à "politização" de outras carreiras, que ameaçaram greves e outras medidas.



"Gostaria de ter feito uma reestruturação para eles [policiais da PRF], mas não foi possível porque outros setores ameaçaram greves. Não é fácil mexer com alguns setores do funcionalismo altamente politizados. Acredito que no ano que vem dê pra resolver isso daí", disse a empresários do setor de serviços no Instituto UNECS (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços).

"Ano que vem vai ter, obviamente, que dar algum reajuste para servidor. Estão a três anos sem reajuste. Isso vai impactar tudo, mas nós vamos atender essa demanda aí", completou.

O presidente prometeu também cessar com novos concursos "para proteger os atuais servidores que já estão aí".

O governo tem até amanhã (31) para apresentar o Projeto de Lei Orçamentária Anual e incluir o montante par conceder reajustes para o funcionalismo.

Atualmente, o texto que desenha o Orçamento do próximo ano reduziu em 11% a reserva prevista para reforma de carreiras do funcionalismo. Em abril, o Ministério da Economia havia reservado R$ 11,7 bilhões para aumentar o salário dos servidores do Poder Executivo, esse valor caiu para R$ 10,5 bilhões .

No primeiro semestre deste ano, os servidores reivindicavam 19,99% para cerca de 1,2 milhão de ativos e inativos, além de reestruturação de carreira. Segundo a categoria, a defasagem salarial acumulada ao longo dos anos pode superar 32% até dezembro.

Bolsonaro também disse que tentará novamente propor a "Carteira Verde Amarela" , com flexibilizações trabalhistas para jovens de até 29 anos ingressantes no mercado de trabalho.

Queda na Selic

O presidente Bolsonaro disse acreditar que a Selic comece a cair nos próximos meses. Atualmente a taxa está em 13,75% ao ano.

"Qualquer palavra minha mexe no dólar hoje à tarde. O Banco Central é independente agora, mas acredito que a taxa de juros comece a cair. Com deflação acredito que vamos ajudar todos vocês", afirmou.

O presidente também confirmou que o governo estuda um novo decreto para cortar o IPI, dessa vez ampliando para 50%. "O Paulo Guedes quer zerar".