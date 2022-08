Reprodução YouTube 30.08.2022 Ciro Gomes em evento da CNDL

O candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse que, se eleito, vai propor uma reforma tributária a fim de unir seis impostos em um. O ISS, ICMS, IPI, PIS/Cofins, IPI e CSLL seriam unificados no IVA (Imposto sobre Valor Agregado), modelo comum nos países desenvolvidos.

"Nós vamos ter que conversar sério, porque dentro de um colapso fiscal eu não posso reduzir a carga tributária, que seria a música que os senhores gostariam de ouvir, o que eu posso prometer é deslocar a carga tributária do consumo e pesar mais no patrimônio da pessoa física", afirmou a empresários do setor de serviços no Instituto UNECS (União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços) nesta terça-feira (30).

Ciro também disse que irá cortar impostos dos produtos da cesta básica, compensando com 20% a menos de renúncias fiscais.

Sobre a possibilidade de reforma trabalhista, o candidato disse querer convocar o setor produtivo para formular um "novo código brasileiro do trabalho" e estimular o aumento de salários "de olho da eficiência dos custos".

"Se eu conseguir alargar a massa de renda do trabalho, porque com isso eu estarei dizendo onde a dinâmica do crescimento econômico vai se sediar. Se tem dez pessoas só podendo ir a um bar, ele vai faturar x. Se tem cem pessoas, ele vai aumentar sua escala", explicou.

"Precisamos acabar com a ideia de desregulamentação. A renda do brasileiro está no menor nível da série histórica. Isso explica a crise econômica, porque 60% do PIB, quando cresce, é puxado pelo consumo das famílias, que vem de emprego e renda", completou.

Ciro também criticou o Orçamento Secreto e acusou os parlamentares de usurparem parte do dinheiro.

"O Brasil tem hoje o menor nível de investimento da história, são R$ 25 bilhões dos quais R$ 18 estão entregues pra emenda do relator, que não revolve problemas sistêmicos do Brasil e o mais grave: está se roubando de 30 a 40 por cento".

O ex-ministro também criticou as regras fiscais rígidas do governo federal e propôs reformular as dívidas dos estados.

Representantes dos lojistas questionaram o candidato sobre a segurança de fronteiras, a fim de diminuir o contrabando de materiais ofertados nacionalmente.

Ciro propôs uma reforma administrativa para reformular as carreiras e aumentar o efetivo da Polícia Federal (PF).