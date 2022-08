Reprodução/CNT Tabela do frete foi reajustada

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) reajustou nesta terça-feira (23) a tabela dos pisos mínimos de frete do transporte rodoviário de cargas. Com a queda no preço do óleo diesel, os valores da tabela também foram reduzidos.



De acordo com a legislação, sempre que o diesel S10 oscilar mais de 5% no mercado nacional, para cima ou para baixo, a tabela deve ser reajustada.

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do combustível caiu 5,94% desde julho do ano passado.



Agora, a tabela do frete considera o preço médio do litro do diesel no Brasil em R$ 7,13. O valor foi alcançado após dois cortes realizados pela Petrobras em agosto.