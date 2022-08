MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Gasolina foi o combustível com maior queda registrada, chegando a quase 6% de diminuição no preço final

Dados coletados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostram que houve uma queda de mais de 5% nos preços de etanol, gasolina e diesel nos postos brasileiros. A mudança foi causada principalmente pelas políticas de redução de cotações nas refinarias da Petrobras e um recuo internacional no preço do petróleo, de acordo com a Agência.



O litro da gasolina comum saiu de R$ 5,74 nos últimos dias de julho para R$ 5,40 na terceira semana de agosto, registrando a maior queda entre os combustíveis, de 5,92%.

Nas três primeiras semanas do mês, o etanol caiu 5,46%, com o preço caindo de R$ 4,930 para R$ 4,680 o litro.

Já o litro do diesel registrou 5,06% de queda em comparação com a última semana do mês passado, saindo de R$ 7,51 para R$ 7,13.

Ao longo do mês, os preços foram sendo reduzidos por conta da redução de tributos, especialmente da gasolina e do etanol, após medidas adotadas pelo governo federal. No mês, a Petrobras já reduziu diversas vezes o preço da gasolina e do etanol nas refinarias, mirando aliviar o bolso dos consumidores às vésperas das eleições.

A pesquisa semanal da ANP não era divulgada há duas semanas por conta de um ataque virtual aos seus sistemas, no dia 4 deste mês.