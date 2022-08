Divulgação 'É colocar fogo na gasolina', diz economista sobre consignado com Auxílio Brasil

Juliana Inhasz, professora de Economia do Insper, avalia que o endividamento da população é um entrave a mais para o desempenho da economia no próximo ano.

Para ela, diante do quadro atual, o crédito consignado a beneficiários do Auxílio Brasil nos moldes propostos pelo governo é “colocar fogo na gasolina”. O risco é gerar um quadro maior de insolvência das famílias no país, o que prejudica o consumo, afirma em entrevista ao GLOBO.

O endividamento e a inadimplência atingiram em julho o maior patamar da série histórica. O que isso significa?

Esse dado reflete o que é o Brasil hoje, um país que tem dificuldade de deixar o passado recente da pandemia para trás. Ainda sofremos com as consequências da pandemia, mas temos um histórico de população endividada resultado de questões fiscais mal resolvidas.

O endividamento é uma consequência do nosso não crescimento econômico. A economia brasileira cresce com o freio de mão puxado, sem tração, com baixa produtividade. A população no geral tem renda muito baixa e enfrenta o problema adicional sério da inflação alta. A população que precisa de crédito paga mais por isso, e o crescimento econômico não se desenrola.

Somos vítimas de um contexto em que a população tem renda pressionada, com redução da renda inclusive nominal. As vagas geradas são nominalmente menores, o que num quadro de inflação é ainda mais grave. As pessoas ganham menos com preços maiores. É a receita para a tempestade perfeita.

O crédito consignado ao beneficiário do Auxílio Brasil como proposto ajuda?

Não, sem dúvida esse empréstimo consignado é colocar fogo na gasolina. A gente já tem um recorde de inadimplência. O endividamento mostra que a população precisa se financiar, mas a inadimplência mostra que essa população não consegue pagar o financiamento que faz.

Existe algo bem errado na economia brasileira: as pessoas não conseguem se manter, e uma parcela crescente não consegue pagar o crédito que toma. O consignado gera estímulos de consumo em uma situação em que a economia brasileira não tem suporte adequado para esse estímulo.



Como essa situação impacta o crescimento econômico?

Não temos visto ganhos de renda e crescimento econômico, e as medidas pontuais do governo estimulam o consumo. Isso, associado ao endividamento, pode gerar um problema muito maior de insolvência ao longo do tempo. Teremos superendividados em volume excessivo e uma insolvência generalizada, é um padrão insustentável.



Quais os riscos disso para a economia?

Há uma geração maior de incerteza. A taxa de juros já é alta hoje, com essa grande inadimplência e endividamento. O crescimento das dívidas alimenta ainda mais a taxa de juros, é um estímulo para que ela permaneça em um patamar elevado por mais tempo.

A previsão de que a taxa básica de juros comece a cair a partir de 2023 pode ser uma ilusão em um cenário de endividamento como esse. Isso cria uma grande incerteza para o produtor. A taxa alta de juros inibe investimentos e consumo.

O mercado financeiro entende que o risco está alto, o produtor opta por produzir menos e limita ainda mais o crescimento. É um efeito em cascata.