Reprodução Caio Paes de Andrade, presidente da Petrobras

A Petrobras iniciou a apresentação de seus resultados financeiros do segundo trimestre aos acionistas na manhã desta sesta-feira (29) sem a presença de seu presidente recém-eleito, Caio Paes de Andrade.

A estatal registrou lucro líquido de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre deste ano. Ontem, a companhia anunciou ainda redução no preço da gasolina e combustíveis de aviação. Anunciou ainda o pagamento recorde de dividendos para um trimestre.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

A ausência de Paes de Andrade também foi sentida por investidores no comunicado ao mercado com a apresentação dos resultados financeiros. O executivo, que assumiu a companhia no fim de junho, também não fez uma solenidade de posse.

Fontes destacam que Paes de Andrade estaria se recuperando de uma cirurgia. Procurada, a estatal ainda não comentou.



60% do fluxo de caixa live para dividendos

O evento começou com Rodrigo Araujo, diretor financeiro da empresa anunciando seus principais resultados. Ao destacar recorde de produção e ações de eficiência energética, ele fez menção à mudança anunciada essa semana pela estatal, que dá ao Conselho de Administração o papel de supervisionar a diretoria executiva. Ele ressaltou que a diretriz mantém os preços de mercado:

"A diretriz reforça o comprometimento da companhia com os preços do mercado", destacou Araujo.

Araujo lembrou que o resultado sólido, com a entrada de caixa por conta da venda de ativos e o fluxo de caixa, permitiu distribuir dividendos recordes no segundo trimestre.

"É compatível com a nossa geração de caixa. Consideramos a fórmula de cumprir 60% do fluxo de caixa livre. E olhamos também a sustentabilidade financeira da empresa com entrada extraordinária que ocorreram e a capacidade de manter seus compromissos financeiros e de investimentos."

Segundo Araujo, ao responder sobre futuros pagamentos de dividendos, o compromisso é distribuir 60% do fluxo de caixa livre.