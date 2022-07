Alessandra Nogueira Pagamento de aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do mínimo começa na próxima segunda

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começará a pagar as aposentadorias e pensões de julho na próxima segunda-feira (1º) para cerca de 12,1 milhões de aposentados, pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Os créditos serão feitos do dia 1º ao dia 5 de agosto. O depósito é feito sempre para dois grupos por dia, começando com os que têm cartão de inscrição com finais 1 e 6, que recebem na segunda.

O benefício de julho para quem recebe até um salário mínimo, hoje em R$ 1.212, será pago até 5 de agosto. Ainda vão receber os segurados com finais de benefício 6, 7, 8, 9 e zero.

Para saber o dia exato do pagamento basta olhar o número final do cartão do benefício sem considerar o dígito verificador (ou seja, sem contar o número após o traço).

O INSS paga, atualmente, 36,6 milhões de benefícios em todo país. Desse total, 31,8 milhões são previdenciários — como aposentadorias e pensões — e 4,8 milhões são assistenciais, como Benefícios de Prestação Continuada (BPC/Loas), que é pago a idosos e pessoas com deficiência desde que comprovem baixa renda, e Renda Mensal Vitalícia, por exemplo.



O instituto informa ainda que 19,6 milhões desses beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), quase 60%, recebem até um salário mínimo e cerca de 12,1 milhões acima do piso previdenciário.

Confira o calendário



Final do NIS Data do pagamento

1 e 6 01/08

2 e 7 02/08

3 e 8 03/08

4 e 9 04/08

5 e 0 05/08