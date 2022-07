Ivonete Dainese Aprovou: Conselho da Petrobras agora supervisionará reajustes

A Petrobras, informou que seu Conselho de Administração aprovou mudanças na política de preços, chamada de "Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno".



Segundo a estatal, a nova diretriz "incorpora uma camada adicional de supervisão da execução das políticas de preço pelo Conselho de Administração e Conselho Fiscal, a partir do reporte trimestral da Diretoria Executiva, formalizando prática já existente".



A estatal informou ainda que os "procedimentos relacionados à execução da política de preço, tais como, a periodicidade dos ajustes dos preços dos produtos, os percentuais e valores de tais ajustes, a conveniência e oportunidade em relação a decisão dos ajustes dos preços permanecem sob a competência da Diretoria Executiva".



Apesar de o conselho de administração e fiscal a partir de agora passarem a "supervisionar" a execução dos preços, a estatal disse que a referida aprovação "não implica em mudança das atuais políticas de preço no mercado interno, alinhadas aos preços internacionais, e tampouco no Estatuto Social da Companhia".