O Ministério da Cidadania prorrogou nesta quinta-feira (14) o prazo para a população atualizar seus dados no Cadastro Único, a porta de entrada dos programas sociais do governo federal. A medida evita a suspensão ou cancelamento de programas como o Auxílio Brasil. Veja como atualizar ou fazer o pré-cadastro pelo celular.

Para os casos de revisão cadastral — quando são solicitadas informações ais beneficiários, caso o registro esteja há mais de dois anos sem alteração —, o prazo venceria nesta sexta-feira (15), mas foi adiado até 14 de outubro. Caso esse prazo seja desrespeitado, o Auxílio Brasil pode ser bloqueado.

Também foi adiado o prazo de atualização cadastral para evitar o cancelamento do Auxílio Brasil e de outro programa, a Tarifa Social de Energia Elétrica, de novembro para dezembro.

No caso de averiguação cadastral — quando as informações são cruzadas com outros bancos de dados do governo —, o prazo venceu no dia 10, mas foi prorrogado para 12 de agosto.

As medidas constam em instrução normativa publicada nesta quinta-feira (14) no Diário Oficial da União (DOU).

Como o GLOBO mostrou, longas filas têm se formado de pessoas que passam a noite na calçada para se inscrever no Cadastro Único.

Segundo o Ministério da Cidadania, as famílias inscritas no Cadastro Único devem atualizar os dados a cada dois anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado para revisão ou averiguação de dados deve comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único.