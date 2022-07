PEC Eleitoral aprovada

Com a aprovação da PEC Eleitoral, nesta quarta-feira (13), o governo corre contra o tempo para começar a pagar os benefícios sociais. O pagamento do Auxílio Brasil com valor ampliado, de R$ 600, é considerado mais simples, porque já há um cadastro. Quem já está no programa deve receber o adicional de R$ 200 no próximo mês.