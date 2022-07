Divulgação Comer fora custa cerca de R$ 40 no país, mas média chega a R$ 47 no Rio. Veja preço em outras capitais

O trabalhador no Brasil gasta, em média, R$ 40,64 numa refeição fora de casa. Na capital carioca, o custo é ainda maior, de R$ 47,09. Os dados constam da pesquisa "Preço Médio da Refeição Fora do Lar", da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). Em São Luís (MA), custa R$ 51,91.



O estudo, realizado em 51 cidades brasileiras, mais o Distrito Federal, entre fevereiro e abril de 2022, mostra ainda que a variação de preços da alimentação fora de casa reflete a realidade econômica de cada região.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Em abril, o município do Rio de janeiro registrou a inflação mais alta das regiões pesquisadas pelo IBGE, com 1,39% de aumento, acima do IPCA nacional de 1,06%. Os alimentos, com inflação de 2,06%, tiveram o maior impacto no índice, no mês.

A pesquisa é feita em estabelecimentos que aceitam vale-refeição como forma de pagamento e baseada no que o Programa de Alimentação do Trabalhador considera como refeição ideal: prato principal, bebida, sobremesa e café.

“A evolução dos preços dos alimentos reforça a importância do benefício-refeição para que o trabalhador brasileiro tenha acesso a refeições de qualidade, nutritivas e equilibradas”, afirma Jessica Srour, diretora-executiva da ABTT, acrescentando que, sem ele, o trabalhador gastaria um terço de seu salário com o almoço fora de casa.

Apesar de estar acima da média nacional no quesito comer fora de casa, o município do Rio não é a capital mais cara para o trabalhador. Em São Luís, no Maranhão, gasta-se, em média, R$ 51,91. O terceiro lugar na pesquisa ficou com a capital Catarinense, Florianópolis, com R$ 46,75.

Confira quanto o trabalhador gasta, em média, pela refeição fora de casa nas capitais brasileiras:



·São Luís - R$ 51,91

·Rio de Janeiro - 47,09

·Florianópolis - R$ 46,75

·Aracaju - R$ 46,11

·Natal - R$ 44,78

·São Paulo - R$ 43,27

·João Pessoa - R$ 42,76

·Salvador - R$ 42,19

·Recife - R$ 42,04

·Belém - R$ 41,04

·Vitória - R$ 39,66

·Campo Grande - R$ 39,22

·Curitiba - R$ 38,38

·Belo Horizonte - R$ 36,83

·Cuiabá - R$ 36,61

·Palmas - R$ 36,61

·Porto Alegre - R$ 36,12

·Teresina - R$ 34,92

·Maceió - R$ 34,76

·Brasília - R$ 33,37

·Manaus - R$ 31,91

·Fortaleza - R$ 29,65

·Goiânia - R$ 27,94