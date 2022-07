José Cruz/Agência Brasil Hoje é o último dia para conceder reajuste salarial com base na LRF

Este 4 de julho é a data limite em que o governo federal poderia conceder reajuste salarial aos servidores públicos com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede elevação de gastos com pessoal nos últimos 180 dias de mandato.

O presidente Jair Bolsonaro (PL), no entanto, já havia admitido que o funcionalismo público ficaria sem aumento neste ano. Em contrapartida, Bolsonaro prometeu dobrar o vale-alimentação para todas as categorias. Mas a promessa não foi oficializada.

Na semana passada, o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou que não haveria vale-alimentação para os servidores, como também não haveria reajuste salarial.

"Já foi anunciado que não haverá aumento neste ano e também não haverá aumento do vale-alimentação. Já foi decidido no âmbito da Junta de Execução Orçamentária", disse.

Há meses, diversas categorias se mobilizam por reajuste salarial e reestruturação de carreira após o presidente Jair Bolsonaro prometer ainda no ano passado aumento apenas para policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes penitenciários, que fazem parte de sua base eleitoral.

Em abril, Bolsonaro chegou a avaliar dar um aumento linear de 5% para todo o funcionalismo público. A ideia não foi bem recebida e acabou sendo descartada.

Nesta segunda-feira, último dia para se conceder o reajuste, servidores do Banco Central protestaram em frente à sede da autarquia em Brasília. Atos presenciais também aconteceram em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo.

Amanhã (5), a categoria realiza uma assembleia deliberativa para discutir os próximos passos da mobilização.