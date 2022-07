Divulgação MPT investiga casos de assédio no banco e acusações contra ex-presidente da Caixa Pedro Guimarães

O Ministério Público do Trabalho está realizando, nesta segunda-feira (4), uma inspeção surpresa na presidência da Caixa Econômica Federal no prédio sede em Brasília. Os trabalhos estão sendo conduzidos pelo procurador Paulo Neto.

A ação ocorre após denúncias de assédio sexual contra mulheres, investigadas pelo Ministério Público Federal. O ex-presidente do banco Pedro Guimarães e o seu substituto, o vice-presidente de Negócios de Atacado, Celso Leonardo Barbosa, deixaram os cargos na semana passada, após acusações de envolvimento no caso.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Além de denúncias de assédio sexual, os funcionários da Caixa acusaram dirigentes de assédio moral.