Jorge William/Agência O Globo O presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Rússia, Vladimir Putin

Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e do Brasil, Jair Bolsonaro, conversaram por telefone nesta segunda-feira (27) para debater sobre "problemas da agenda internacional" e as questões que envolvem o fornecimento de fertilizantes ao país, informou o Kremlin em nota repercutida por suas agências estatais.

Em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que debateu também a possibilidade de importação de diesel russo "com preço mais em conta".

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

De acordo com o comunicado, Putin garantiu a Bolsonaro que o país "cumprirá todos os compromissos para fornecer fertilizantes" ao Brasil mesmo com os problemas provocados pela guerra na Ucrânia.

Os dois também debateram a crise global de alimentos e a intenção de "reforçar sua parceria estratégica" em várias áreas, incluindo "agricultura e setor de energia".

Ainda conforme os russos, o telefonema ocorre no âmbito do início da presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que iniciará no dia 1º de julho de 2022.

O governo brasileiro não se manifestou oficialmente sobre a conversa telefônica.