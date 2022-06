Reprodução Bolsonaro indicou Caio Paes de Andrade para ser o novo presidente da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (22) que assim que Caio Paes de Andrade for empossado como novo presidente da Petrobras , ele estudará "a questão do PPI (Preço em Paridade de Importação)", que obriga a estatal a reajustar os combustíveis de acordo com o mercado internacional.



Em entrevista a uma rádio de Belo Horizonte, ele ter "dificuldades" de emplacar a nomeação, que precisa passar por análise dos diretores . Ainda segundo Bolsonaro, todos serão trocados após Andrade assumir o comando da estatal, o que abriria espaço para discussão sobre uma nova política de preços.

Ele prometeu editar um decreto para exigir que os postos de gasolina mostrem qual é o preço dos combustíveis nas refinarias.

Sobre a possibilidade de abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a empresa, Bolsonaro disse que assinaria a petição, se fosse deputado. O requerimento já conta com 119 assinaturas , das 171 necessárias.



O chefe do Executivo disse que a proposta de privatizar a Petrobras "vai ficar para o futuro governo. Este ano não tem como resolver este assunto".

Bolsonaro voltou a criticar os lucros da estatal e seus acionistas. "Quem tem papéis é para ganhar dinheiro, mas não desta forma", ressaltou.