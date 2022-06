Marcello Casal JrAgência Brasil - 21/03/2019 Receita Federal vai abrir concurso público para preencher 699 vagas de nível superior

A Receita Federal do Brasil foi autorizada a realizar um concurso público para o preenchimento de 699 vagas. De acordo com a Portaria 5.348, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13), as oportunidades serão para quem tem nível superior em qualquer área de formação.

De acordo com a autorização, serão abertos 469 postos para analista tributário e 230 para auditor fiscal. Os salários oferecidos para início de carreira não foram informados na autorização, mas devem ficar em R$ 11.684 (analista) e R$ 21.029 (auditor).

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Os servidores do órgão recebem ainda auxílio-alimentação (R$ 458), auxílio-saúde (R$ 210) e benefício pré-escolar. O processo seletivo é um dos mais aguardados dos últimos tempos.

Edital deve sair em até seis meses



O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de seis meses, a contar desta segunda-feira. Além disso, o período entre a divulgação das regras da seleção e a aplicação da primeira prova poderá ser reduzido para dois meses.

"A responsabilidade pela realização do concurso será da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a quem caberá editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários", informa a portaria.

Para o cargo de analista tributário, a última seleção ocorreu em 2012 (com 278 oportunidades). Para a função de auditor fiscal, o último processo seletivo aconteceu em 2014 (com 278 vagas). Nos dois casos, a banca organizadora foi a Escola de Administração Fazendária (Esaf).



A estimativa é que a Receita Federal tenha hoje mais de 10.500 postos vagos de analista e mais de 12.300 vagas não preenchidas de auditor.