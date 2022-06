Giovanni Santa Rosa Leilão da Receita tem iPad Mini a partir de R$ 100, iPhones e mais

A Receita Federal apreende muitos produtos pelos mais variados motivos. De tempos em tempos, ela leiloa as mercadorias, e quase sempre há lances mínimos muito interessantes. Nas próximas semanas, o órgão realizará um pregão com iPad Mini a partir de R$ 100, iPhones, Apple Watch, equipamentos de áudio e mais.

Os leilões são feitos em lotes, que podem contar de um a milhares de itens. O leilão de São Paulo tem vários com um único produto.

O lote 1 , por exemplo, é o do iPad Mini do título. O valor inicial é de R$ 100. Outro lote interessante é o 12 , que traz um Apple Watch Series 6 e três pulseiras com lances a partir de R$ 600.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

Não para por aí. Quer iPhone? O lote 4 tem um iPhone XR por R$ 1.000. Quem gosta de som encontra equipamentos da Bose, Sennheiser e Bang & Olufsen nos lotes 18, 19, 20, 22, 24 e 25 .

Por fim, um lote curioso: o pacote 47 tem mais de 20 iPhones antigos (do iPhone 8 para trás), 9 Google Pixel 3A, 11 LG V60 e mais smartphones, capas e acessórios. Mas, com lances a partir de R$ 9.000, não deve atrair muita gente.

Como participar do leilão?

Os leilões da Receita Federal têm lotes destinados a pessoas físicas ou jurídicas. Você pode participar, mas o processo é um pouco complicado.

Obtenha um certificado digital (comprado à parte). Consiga um código de acesso pelo Portal e-CAC. Procure pelo edital no site da Receita Federal. O número é 0817600/000002/2022. Faça sua proposta.

A Receita receberá os lances entre 14 de junho, às 8h, e 27 de junho, às 20h. A sessão para lance está programada para 28 de junho, às 11h. Todos os horários são de Brasília.

Se você quer participar, tenha em mente que a Receita não faz entregas . É preciso ir até o local retirar. Todos os lotes desse pregão estão no Aeroporto Internacional de São Paulo, na cidade de Guarulhos (SP), vizinha da capital.

Lotes de destaque

O Tecnoblog selecionou alguns lotes que chamam a atenção na tabela a seguir.

Lote Lance mínimo Produtos 1 R$ 100,00 1x iPad mini 2 R$ 900,00 1x LG Stylo 6

2x Sony WF-1000XM3 3 R$ 1.000,00 1x LG Stylo 6 4 R$ 1.000,00 1x iPhone XR 5 R$ 400,00 1x Xiaomi Mi 9SE 6 R$ 600,00 1x Xiaomi Mi 9SE

1x Bose Soundlink Micro 8 R$ 400,00 1x Garmin Fenix 6 11 R$ 350,00 1x Fitbit Sense 12 R$ 600,00 1x Apple Watch series 6

3x pulseiras para Watch 15 R$ 400,00 1x DJI OM4

1x AirPods 18 R$ 300,00 1x Bose Soundlink Resolve 19 R$ 300,00 1x Bose QuietComfort Earbuds 20 R$ 300,00 1x Bose Sleepbuds II 22 R$ 300,00 1x Sennheiser Momentum 3 24 R$ 300,00 1x B&O A1 25 R$ 150,00 1x Bose SoundLink Micro 39 R$ 3.000,00 2x Huawei Mate 40

1x Huawei Watch GT 2 Pro 47 R$ 9.000,00 1x Huawei P30

1x Blackview A70

2x iPhone 6S

1x Redmi Note 8

9x Pixel 3A

15x iPhones diversos

1x iPhone 8 Plus

1x LG K5

11x LG V60

1x Infinix Zero

1x Xiaomi 10

2x iPhone 6

1x iPhone 7 Plus

6x iPhone 7

1x iPhone SE

carregadores, peças e outros acessórios

Colaborou: Everton Favretto

Leilão da Receita tem iPad Mini a partir de R$ 100, iPhones e mais