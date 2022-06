Redação 1Bilhão Bolsonaro descarta reajuste a servidores, mas diz que pode dobrar vale

O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta segunda-feira (13) que não haverá reajuste salarial para os servidores públicos federais. Em contrapartida, ele disse que o governo estuda a possibilidade de dobrar o valor do vale-alimentação para todas as categorias em 2022.

"Lamentavelmente, não tem reajuste pra servidor. Nós estamos tentando agora, que tem que vencer legislação eleitoral, dobrar, no mínimo, o valor do auxílio-alimentação", disse a jornalistas, em frente ao Palácio do Planalto.

Segundo Bolsonaro, a decisão se deu por falta de recursos no Orçamento.

O aumento no vale-alimentação ainda depende de aval de outros órgãos, como a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

“Tenho que vencer aqui a PGFN. O Governo tem que dar um parecer. Não posso dar canetada e por decreto mandar um projeto para o Congresso do nada. Tenho que estar amparado”.

O presidente disse estar discutindo a possibilidade com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com quem teve reunião nesta segunda, fora da agenda.