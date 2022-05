Ivonete Dainese Privatização: ações da Eletrobras têm volatilidade após oferta pública

As ações da Eletrobras apresentam volatilidade no início dessa sexta-feira (27), alternando altas e baixas. Em fato relevante, a empresa informou que vai ser protocolado, nesta sexta-feira, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro automático da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, que abre caminho para sua privatização.

Por volta de 11h30, os papéis ordinários (ELET3, com direito a voto) cediam 0,23%, negociados a R$ 43,90 e os preferenciais (ELET6, sem direito a voto) subiam 0,35%, cotados a R$ 42,66.



As ADRs, recibos de ações, negociadas no exterior subiam 1,82%, cotadas a US$ 8,97.

Cada ação terá um valor de R$ 44. Com isso, o valor da operação será de R$ 30,688 bilhões. Além disso, a empresa informou que a ADS, representadas por ADR, ficou em US$9,23.

O dólar operava próximo à estabilidade ante o real. No pregão, os investidores também repercutem a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos, que vieram em linha com o esperado.

Por volta de 11h30, a moeda americana tinha baixa de 0,22%, negociada a R$ 4,7508. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,01%, aos 111.901 pontos.



Inflação nos EUA

O índice de gastos com consumo dos americanos, que respondem por mais de dois terços da atividade econômica dos EUA, aumentou 0,9% em abril, segundo divulgou o Departamento de Comércio. Com os ajustes pela inflação, a alta foi de 0,7%.

Os dados de março foram revisados para 1,4% ante os 1,1% divulgados anteriormente.

O índice de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,2% no mês passado, após disparar 0,9% em março. Nos 12 meses até abril, o índice de preços avançou 6,3% após saltar 6,6% em março.

O núcleo do PCE, que exclui componentes voláteis de alimentos e energia, avançou 0,3%. Na base de comparação anual, o núcleo chegou a 4,9% em abril em relação ao ano anterior, depois de subir 5,2% em março. É o segundo mês consecutivo em que a taxa de crescimento do núcleo

Os números reforçam as previsões para que os gastos permaneçam saudáveis ​​durante o segundo trimestre, à medida que os consumidores continuam apoiados pelo sólido crescimento do emprego e pela poupança acumulada. A desaceleração da inflação no mês refletiu, em parte, a queda nos preços da gasolina.

Embora a inflação anual esteja desacelerando, ela permanece três vezes acima da meta de 2% do Federal Reserve, Banco Central americano.

Os números são importantes, pois o nível de inflação influencia nas decisões que serão tomadas pela autoridade monetária.

A ata do Fed, divulgada na quarta-feira, indicou que a autoridade monetária pretende realizar altas de 0,50 ponto percentual nas duas próximas reuniões. O fato de magnitudes maiores de elevação não estarem no radar do banco deu certo alívio para os mercados nos últimos pregões.



Petróleo volátil



Os preços dos contratos futuros do petróleo operavam com volatilidade pela manhã, com o preço do barril do Brent alternando leves altas e baixas.

Apesar da baixa no dia, os preços estão a caminho de ganhos semanais, apoiados pela perspectiva de uma oferta apertada diante do aumento do consumo de gasolina nos EUA no verão, e também pela possibilidade do anúncio de sanções da União Europeia (UE) contra o petróleo russo.



Por volta de 11h15, o contrato para julho do petróleo tipo Brent subia 0,47%, negociado a US$ 117,95, o barril.

Já o preço para o contrato para o mesmo mês do tipo WTI avançava 0,04%, cotado a US$ 114,14, o barril.



Bolsas no exterior



As bolsas americanas operavam com altas. Por volta de 11h35, em Brasília, o índice Dow Jones subia 0,80% e o S&P, 0,57%. Em Nasdaq, ocorria avanço de 2,36%.

Na Europa, as bolsas operavam no campo positivo. No mesmo horário, a Bolsa de Londres subia 0,33% e a de Frankfurt, 1,44%. Em Paris, ocorria alta de 1,64%.

As bolsas asiáticas fecharam com altas. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, subiu 0,66%. Em Hong Kong, houve alta de 2,89% e, na China, de 0,23%.