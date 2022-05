Edu Andrade/Ascom ME Paulo Guedes deve indicar nomes para a Petrobras

Os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Adolfo Sachsida, de Minas e Energia, vão trocar todos os seis representantes do Conselho da Petrobras, de acordo com informações da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.



Depois de indicar Caio Paes de Andrade para a presidência da estatal, o governo também deve mexer em todos os nomes a que tem direito no Conselho.

Ainda segundo Lauro Jardim, uma das indicadas será Iêda Cagni, atual presidente do conselho do Banco do Brasil.