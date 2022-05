Martha Imenes INSS: veja como reagendar perícia, após o fim da greve dos servidores

Após o fim da greve dos médicos peritos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), os demais servidores do órgão também decidiram encerrar a paralisação da categoria nesta segunda-feira (23) e retornaram ao trabalho nesta terça (24). Os segurados que não foram atendidos em razão das mobilizações devem reagendar a perícia médica.



Segundo o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), a fila de espera para atendimento já chega a 1.094.210 de pessoas em todo o país.

"Esclarecemos que, neste momento, serão realizadas as perícias que já estavam agendadas, seguindo os procedimentos ordinários", disse o INSS. O órgão ainda informou que as medidas que serão adotadas para agilizar a fila serão publicadas em breve.

A remarcação da perícia médica pode ser feita pelo site ou aplicativo 'Meu INSS', disponível para Android e iOS. Veja como:

Acesse o aplicativo 'Meu INSS' ou o endereço meu.inss.gov.br;

Informe o seu CPF e senha;

Clique em SERVIÇOS;

Na aba BENEFÍCIOS, clique em auxílio-doença;

Clique em PERÍCIA e, depois, em REMARCAR PERÍCIA;

Informe o número do seu documento;

Reagende o atendimento.

Apesar do reagendamento, o INSS informou que considerará a data originalmente marcada como a data de entrada do requerimento, para evitar prejuízo financeiro aos segurados.

Para mais informações, os segurados podem ligar para a Central 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).