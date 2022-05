O Dia Depois dos médicos peritos, servidores do INSS também decidem encerrar greve

Após o fim da greve dos médicos peritos, que retornaram ao trabalho nesta segunda-feira (23), os demais servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também decidiram encerrar a paralisação da categoria que durou quase dois meses. Neste caso, o atendimento aos segurados está sendo retomado nesta terça-feira (24). No Estado do Rio, a adesão ao movimento dos servidores não causou grande impacto nas agências, ao contrário de outros estados, mas prejudicou a análise de benefícios.

O acordo para o fim da paralisação foi assinado pelo ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, o presidente do INSS, Guilherme Serrano, a diretora substituta de Gestão de Pessoas do INSS, Eva Lorena Ferreira, e representantes da categoria.

Os servidores se comprometeram a repor os dias parados, agilizando a análise de processos e a concessão de benefícios. Um plano de trabalho para decidir como será essa compensação será elaborado nos próximos dias.

A categoria reivindica recomposição salarial de 19,9% — o governo oferece reajuste de 5% a todos os servidores—, melhores condições de trabalho e concurso público.

Com o acordo, a classe poderá apresentar à presidência do INSS — por meio de um comitê permanente — propostas de melhorias nos processos de trabalho. A primeira reunião deve acontecer em 30 dias.