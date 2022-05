Divulgação Sistema será lançado na Bett Brasil, maior evento de educação e tecnologia da América Latina

O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor 2021, são 14 milhões de empreendedores estabelecidos, ou seja, cujas empresas têm mais de 3 anos e meio. O tema é tão importante que um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados visa tornar o ensino de empreendedorismo obrigatório nas escolas brasileiras.

Para fornecer um material didático especializado e atual sobre o tema, a Temmus Educação está lançando, em parceria com a Pearson Brasil, o Geração Líder, sistema de ensino de empreendedorismo que tem como base as mais robustas diretrizes mundiais. O lançamento da plataforma será feito durante a Bett Brasil, feira de educação que acontece entre os dias 10 e 13 de maio, em São Paulo.

O Geração Líder é uma solução híbrida que tem como objetivo desenvolver competências e habilidades empreendedoras em crianças e jovens dos Ensinos Fundamental e Médio, dos 6 aos 17 anos de idade, de escolar particulares ou públicas. Ela é composta de materiais impressos e materiais digitais, além de jogos educacionais interativos que acompanham o estudante ao longo do processo de aprendizagem.

“O empreendedorismo é a grande mola propulsora da economia. Acontece que os estudantes brasileiros saem das escolas sem conhecer nada sobre esse tema tão importante. O Geração Líder vem preencher essa lacuna educacional e reforçar a importância do pensamento e da atitude empreendedores como forma de desenvolvimento desses jovens”, analisa o fundador da Temmus Educação, Janguiê Diniz.

“Eu vim de uma realidade muito pobre e foi graças à educação e ao empreendedorismo que consegui alcançar meus objetivos de vida. Acho importante que as crianças e os jovens também saibam que é possível, se tiverem a educação e o estímulo correto”, complementa o empreendedor, que também é fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.

Todo o material foi desenvolvido tendo como referência os principais autores mundiais do tema de empreendedorismo e o Quadro de Referência das Competências para o Empreendedorismo (Entrecomp, na sigla em inglês), da União Europeia. Também está alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ministério da Educação e traz como diferenciais competitivos: competências e habilidades socioemocionais; avaliações formativas, foco em projetos concretos e multisseriados, materiais para alunos, professor, gestão e família; carga horária flexível; solução educacional hibrída e jogos exclusivos.

A ideia é trabalhar tanto as competências socioemocionais, ou soft skills, quanto as profissionais, ou hard skills, tais como liderança, resiliência, educação financeira, visão estratégica, com um processo de aprendizagem centrado no aluno e voltado à resolução de problemas.

“O Geração Líder vai criar uma nova cultura empreendedora desde os anos Iniciais do Ensino Fundamental, a partir do desenvolvimento de um perfil empreendedor. Assim, as crianças e os jovens aprenderão desde cedo como lidar com situações exijam habilidades empreendedoras”, aponta Janguiê.

Com a futura obrigatoriedade da inclusão do empreendedorismo como disciplina curricular, escolas particulares e públicas têm no Geração Líder um robusto sistema de ensino, com conteúdo qualificado e abrangente. A plataforma oferece, inclusive, a possibilidade de certificação internacional do aluno ao término do Ensino Médio.

“O empreendedorismo já é obrigatório em muitos países da União Europeia, por exemplo. Aqui no Brasil, vale dizer que temos uma alta quantidade de empreendedores que atuam, muitas vezes, sem orientação. Por isso, trabalhar com as habilidades empreendedoras desde criança é fundamental, para que consigamos ter esses empreendedores formados ainda na Educação Básica”, opina o fundador da Temmus Educação.

Recém saído do forno, o material já contempla a indicação de três premiações, “sendo a primeira delas de Responsabilidade Social no âmbito educacional, que é uma premiação internacional da Pearson que concorre com vários projetos internacionais; a segunda premiação é de materiais educacionais de alta qualidade híbrida que saibam mesclar bem a parte impressa e a parte digital e fazer isso numa jornada integrada para o aluno; e a terceira premiação é sobre a inovação envolvendo os jogos do projeto. Essas três indicações estão acontecendo antes do lançamento, o que valida a certeza que temos um material de altíssima qualidade pedagógica”, acrescenta Eduardo Moreira Leite, diretor de Produtos e Inovação da Pearson Latam.

A Temmus estará presente com um estande na Bett Brasil, maior evento de educação e tecnologia da América Latina, que ocorre de 10 a 14 de maio, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e todo material complementar poderá ser consultado através do endereço eletrônico http://geracaolider.com.br e informações detalhadas pelo e-mail [email protected]