Uma das principais competências que todo empreendedor precisa ter é a mentalidade voltada para o desenvolvimento. É o que acredita o empreendedor Janguiê Diniz, que vai realizar a Masterclass Mente Milionária para ajudar quem quer destravar a mente e alcançar um novo patamar na carreira e nos empreendimentos. O evento vai acontecer no dia 30 de março, em São Paulo, e está com inscrições abertas.



Na masterclass, um workshop de duas horas de duração, os participantes irão aprender como desenvolver uma mentalidade próspera, que os leve ao ápice financeiro e do sucesso pessoal. "A mente, quando treinada da forma correta, ajuda no enfrentamento dos desafios, evitando que a pessoa caia diante do desânimo. Eu vou revelar como a programação de uma mente obstinada é capaz de levar qualquer pessoa à prosperidade pessoal e financeira", explica Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo.



Janguiê, que aparece na lista de bilionários da revista Forbes Brasil desde 2014, tem origem muito humilde. "Eu nasci em uma família pobre no interior da Paraíba. Depois de muito estudo, trabalho, luta e obstinação, com uma mentalidade sempre voltada para o sucesso, consegui construir patrimônio e empreendimentos prósperos", conta Janguiê.

"Agora, quero compartilhar tudo que aprendi e apliquei durante a minha vida com as pessoas que também queiram crescer, criar empreendimentos robustos e, principalmente, desenvolver uma mentalidade milionária. Eu defendo que a mente é a primeira aliada nessa batalha pelo sucesso, pois é ela que vai direcionar nossos pensamentos e ações", completa.

Durante a masterclass, Janguiê falará sobre os cinco principais passos para ter uma mente que permita gerar milhões e até bilhões: autorresponsabilidade, autocontrole, visão de oportunidade, networking e mindset de crescimento.

"Unindo essas características, é possível moldar a mente para uma orientação vencedora. Como tudo começa na mente, ela tem que ser treinada para realizar o que desejamos, deixando de lado os pensamentos negativos", defende.



As inscrições para a Masterclass Mente Milionária estão abertas. Todos os participantes receberão uma cópia autografada do mais novo livro de Janguiê Diniz, "O Código Secreto da Riqueza – as 12 chaves que lhe trarão sucesso, prosperidade e riqueza financeira".

