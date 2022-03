Agência Brasil Prazo do Imposto de Renda termina no fim de abril

A Receita Federal recebeu, até as 16 horas da sexta-feira (18), 5.154.440 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano- calendário 2021.

O sistema de recepção de declarações da Receita funciona 20 horas por dia, ficando indisponível na madrugada, entre 1 hora e 5 horas.

Sem ajuste

A tabela do IR não sofreu ajuste em 2022. Estão valendo os mesmos valores do ano passado: devem prestar contas com o Leão quem, em 2021, recebeu mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis; R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte.

Também são obrigados a declarar aqueles que tinham bens, em 31 de dezembro de 2021, como um imóvel, com valor acima de R$ 300 mil; os que investiram em ações ou criptomoedas; e os que passaram à condição de residentes.

Prazo

O prazo para enviar a Declaração do Imposto de Renda 2022 vai até o dia 29 de abril. Neste ano, que o IRPF completa seu centenário, os contribuintes contam com duas novidades: a possibilidade de pagar o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) ou receber a restituição pelo Pix, e a chance de utilizar a declaração pré-preenchida, de qualquer plataforma, por meio da conta gov.br.