Divulgação 09.03.2022 Janguiê Diniz confirma sua participação na primeira edição do Bossa summit

Participar e discutir as melhores práticas do mercado de investimento em startups em todo o Brasil. É com essa premissa que Janguiê Diniz confirma sua participação na primeira edição do Bossa summit, maior evento para investidores no Brasil. Realizado pela Bossanova Investimentos, micro venture capital que investe em startups em estágio de pré-seed em todo o país, o Summit será realizado nos dias 06 e 07 de Abril e espera reunir mais de três mil participantes.

Janguiê é fundador, acionista controlador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Ser Educacional. Além disso é Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo e Presidente do Conselho de Administração e vice-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Diniz se tornou um empresário conhecido pelo talento e obstinação, autor de mais de 26 livros nas áreas do Direito, do empreendedorismo e do desenvolvimento pessoal.

“Acompanho de perto todo o trabalho de fomento ao ecossistema de startups brasileiras que a Bossanova tem feito nos últimos anos. Por isso, tenho certeza que o Bossa Summit será um sucesso e podem contar comigo para as próximas edições”, comenta Diniz.

Para saber mais, acesse: http://bossasummit.com.br/

Sobre a Bossanova Investimentos

Criada em 2015 por meio da união do portfólio dos investidores-anjos João Kepler e Pierre Schurmann, a Bossanova Investimentos é uma micro venture capital que investe em startups em estágio pré-seed com atuação em todo território nacional. A Bossanova tem crescido e se fortalecido com os sócios: o Grupo BMG, desde 2017; o empresário Thiago Oliveira, desde 2019; o Grupo Primo, desde março de 2021, liderado por Thiago Nigro; e, a partir de abril de 2021, Janguiê Diniz, da Epitychia. Em seu portfólio constam mais de 550 startups como Agenda Edu, Hand Talk, Hallo, entre outras.