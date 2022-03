Luccas Florencio Petrobras quer exportar mais para Europa

Com um volume excedente de 500 mil a 600 mil barris diários de petróleo, a Petrobras já trabalha com a possibilidade de diversificar as exportações do produto e vem recebendo consultas para negociar com países europeus.

Segundo fontes do setor, entre as alternativas está o aumento das vendas do petróleo do pré-sal para a Europa, considerado de boa qualidade no mercado internacional por ser mais leve, e importar um mais barato, com alto teor de enxofre.

A ideia é garantir o abastecimento do mercado interno e permitir um ganho financeiro nesse momento de crise aberto pela guerra entre Rússia e Ucrânia, mas dentro dos limites técnicos e de segurança da estatal.

Os europeus respondem hoje por apenas 15% dos embarques, atrás da América Latina (23%) e China (38%).

Nesta terça-feira, o presidente Joe Biden anunciou um bloqueio da compra de petróleo russo pelos Estados Unidos. O Reino Unido também decidiu cortar toda a compra de petróleo russo. Já a União Europeia anunciou um plano para reduzir a dependência do gás russo.