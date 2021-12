Divulgação O empreendedor e fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional, Janguiê Diniz

O empreendedor Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, está investindo em um novo setor: o de energia limpa. Ele se tornou sócio da Energy Green, empresa cearense que desenvolve projetos de energia solar, ao adquirir, por valor não revelado, participação de 49% do empreendimento por meio de seu family office Epitychia (sucesso em grego).

A Energy Green atua no mercado brasileiro desde 2012. A empresa, com sede em Fortaleza, é pioneira e especialista em soluções de energias renováveis, agregando conhecimento, tecnologia e sustentabilidade. “Eu tenho procurado diversificar meus investimentos, buscando sempre oportunidades de negócio que sejam promissoras e possam, de alguma forma, agregar valor para a sociedade. E eu vejo na Energy Green um empreendimento já maduro, mas que ainda pode se desenvolver bastante. Juntos, vamos atuar para potencializar o negócio e levar a energia renovável para cada vez mais pessoas e empresas no Brasil e quiçá no exterior”, pontua Janguiê.

O propósito do empreendedor Janguiê e da Energy Green estão alinhados, na medida em que esta tem como meta popularizar a energia limpa, com um plano de expansão ousado. “Até 2025, iremos implantar 100 filiais em todo país. Nossa meta é fazer com que a energia solar seja algo desburocratizado, desmistificando, e que o serviço não seja apenas para os ricos”, explica o CEO da empresa, Ricardo Correia. Para ele, a entrada de Janguiê Diniz no quadro societário da Energy Green trará benefícios relevantes. “Pela sua experiência em gestão empresarial, empreendedorismo e inovação em suas empresas, em especial na área educacional, e pela sua atuação a nível nacional, Janguiê agregará um nível mais alto, principalmente em uma área de grande expansão no momento e nos próximos anos que é a energia solar fotovoltaica”, atesta.

A Energy Green é referência em projetos de energia renovável. “Atuamos fortemente e exclusivamente na chamada Geração Distribuída Solar Fotovoltaica, onde comercializamos, distribuímos, instalamos, projetamos e monitoramos sistemas residenciais, comerciais e indústrias para unidades consumidoras de energia, desde a baixa renda até indústrias de médio porte com energia solar de ponta e alta tecnologia”, elenca Ricardo Correia. Segundo ele, que também é Engenheiro de Energias Renovaveis pela UNIFOR - Universidade de Fortaleza, Mestre Acadêmico em Ciências Físicas Aplicadas com ênfase em Energia Solar pela UECE - Universidade Estadual do Ceará, atual Diretor de Geração Distribuída da ANESOLAR - Associação Nordestina de Energia Solar, para o futuro, a meta é focar no processo de expansão das operações pelo Brasil.

Sobre a Epitychia

A Epitychia é uma family office de investimentos sediada em São Paulo com o foco em Private Equity, Venture Capital e Real Estate. Fundada pelo empreendedor Janguiê Diniz e seu filho Thales Janguiê, ela visa investir em empresas com grande potencial de crescimento e startups. Desde sua fundação, já investiu em diversas empresas como a Pitang IT, Bossa Nova Investimentos, Edulabzz, Goowit, Be Academy, Live Arena, Escola Conecta, Abi-Hub, Defender, Kiduca, Great Pages, Minha Raiz, entre outras.