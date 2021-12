PMI/ Divulgação 2ª parcela do 13º caiu ontem; veja como gastar de forma consciente

A partir de novembro, as pessoas contratadas na modalidade CLT, recebem as parcelas do 13º salário . Essa renda a mais aquece a economia e possibilita que os trabalhadores possam realizar sonhos, compras de fim de ano, investimentos, pagar dívidas ou se organizarem financeiramente para o próximo ano. Além disso, esse salário extra contribui para a geração de empregos fixos e temporários nesta época do ano e movimenta negócios de empreendedores e profissionais autônomos.

Segundo Sérgio All (CEO) e Fernanda Ribeiro (CCO), da Conta Black - hub de serviços financeiros e de consumo, alocado em uma conta digital, o 13º salário é uma das rendas mais esperadas por muitas pessoas, mas em um momento de crise econômica, é preciso usar conhecimentos da educação financeira para não se endividar e destinar um pouco do dinheiro para a reserva de emergência.

Para isso, os empreendedores dão 5 dicas de educação financeira para aproveitar o 13º salário e começar 2022 com um saldo positivo.



1. Avalie o seu orçamento e não compre por impulso

Com o recebimento do 13º, você terá um saldo a mais na conta. Mas antes de começar a gastar o dinheiro, principalmente com as compras de fim de ano, é importante avaliar, diante dos aumentos de preços de bens de consumo, produtos e serviços, o quanto desse valor poderá ser gasto e o quanto você poderá guardar para a sua reserva financeira, por exemplo.

2. Defina os seus objetivos



Algumas pessoas planejam o destino do décimo terceiro salário, durante o decorrer do ano, porém devido à crise econômica, agravada pela pandemia, muitas pessoas estão planejando quitar parte de dívidas de anos anteriores. Outras estão planejando fazer reformas de fim de ano em suas moradias; realizar viagens ou comemorações, investimentos, abrir o próprio negócio, entre outros objetivos.

3. Pesquise e compare preços



Com os objetivos definidos, faça uma pesquisa e comparação de preços, no mínimo, em três estabelecimentos diferentes. Essa é uma estratégia importante, pois sempre ocorrem oscilações nos valores de bens e serviços e também promoções, o que pode trazer um custo e benefício melhor.

No caso de pessoas que desejam abrir o próprio negócio, é interessante que elas pesquisem e comparem preços de consultorias para empreendedores, uma vez que a jornada empreendedora tem vários processos, altos e baixos e ter o apoio de consultores, pode deixar essa caminhada menos solitária e mais direcionada.

4. Remaneje objetivos, se preciso

Embora receber o décimo terceiro salário seja visto como uma ótima oportunidade para realizar alguns objetivos, pode ser que você tenha que remanejá-los para alcançar em outros momentos, principalmente devido às oscilações de preços, que aumentam o risco do endividamento. Por exemplo, suponha que você quer fazer uma viagem que está custando 80% a mais do que o valor que você planejou no mês passado. Talvez seja necessário deixá-la para os próximos meses até para não acabar tendo dívidas. Mesmo que você use o cartão de crédito é importante calcular o valor total para saber se isso não afetará o seu orçamento no início do ano.



5. Construa a sua Reserva de Emergência

A reserva de emergência será a sua fonte de renda em casos de situações urgentes e inesperadas, como desemprego, problemas de saúde, conserto de bens, despesas extras, entre outros. No início da pandemia, muitas pessoas ficaram sem nenhuma renda, porque não sabiam o que era a construção de um colchão financeiro. Já outras tinham rendas variáveis, como empreendedores e autônomos, e não conseguiam guardar nenhum valor.

Dessa forma, reserve parte do seu 13º salário para a construção da sua reserva, caso ainda não tenha uma, para iniciar 2022 com mais tranquilidade, caso ocorra alguma emergência.