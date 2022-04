Jefferson Rudy / Agência Senado/7-10-2019 José Mauro Ferreira Coelho tomou posse da presidência da Petrobras nesta quinta

O novo presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho , disse que a estatal vai continuar investindo no pré-sal e seguir com a venda de ativos, como as refinarias. Afirmou ainda que vai buscar melhorar a comunicação externa da companhia.



"Farei uma gestão com todas essas questões internas da companhia, uma gestão que valorizará o aperfeicoamento da comunicação. Principalmente o aperfeiçoamento da comunicação externa. Buscaremos maior interação com a sociedade. Temos que entender a importância que essa empresa tem para o brasileiro. Muitas vezes não conseguimos ter uma comunicação que chegue de forma palatável ao povo brasileiro. (Vamos buscar) uma maior interação com o Congresso", declarou.

Ele tomou posse em cerimônia na tarde desta quinta-feira (14), em evento transmitido pela internet. A melhoria na comunicação da estatal foi uma das queixas apontadas pelo presidente Jair Bolsonaro.

Durante seu discurso, ele disse que vai seguir com o plano de negócios estabelecido pela companhia para os próximos anos. Destacou que a empresa vai aumentar a produção em 500 mil barris por dia. Lembrou, ainda, que o foco é seguir ampliando os investimentos no pré-sal.

"Vamos trabalhar com aderência ao nosso plano de negócios, maximizando o valor do portólio com foco em ativos em águas ultraprofundas e focar no pré-sal. Os desenvestimentos em ativos maduros vão continuar", afirmou.

O novo presidente da Petrobras lembrou que vai continuar a venda de ativos para buscar maior concorrência no país. "O objetivo é ficar com ativos do refino que estejam próximos ao mercado consumidor. Temos o intuito de dar continuidade na concorrência no refino. Seguimos comprometidos com a venda de refinos".

Participaram da posse Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, Rodolfo Henrique de Saboia, diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e Márcio Andrade Weber, o novo presidente do Conselho de Administração da Petrobras.

Weber disse para o novo presidente da Petrobras que os "desafios serão grandes e complexos". Ao listar o currículo do novo presidente da empresa, Weber desejou ainda boa sorte ao executivo.



"Hoje pela manhã o Conselho de Administração escolheu José Mauro para servir como presidente da companhia. Já discutimos os planos e objetivos a partir de hoje. Deixamos claro que o Conselho vai apoiá-lo", disse Weber.