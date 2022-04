Washington Costa / ME Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou nesta terça-feira (12) as sanções econômicas aplicadas à Rússia, que, junto com a guerra, representam uma "volta ao passado". Guedes também disse reforçar os "valores do multilateralismo" para manter o grau de civilização alcançado pelo mundo.

"Não podemos mergulhar em um passado de guerras físicas, de sanções econômicas, de interrupções de fluxos de comércio e investimentos", afirmou durante o evento “Um novo sistema de Preços e Transferência para o Brasil”.

"Como ministro da Economia do Brasil, estou dizendo que o Brasil vai trabalhar sempre para reforçar o valor das instituições multilaterais", disse.

Ele usou o momento para ratificar a necessidade de entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).

"É um momento que não podemos hesitar. O Brasil quer acesso à OCDE para reafirmar seus valores. Reafirmar sua crença no multilateralismo e na importância das organizações multilaterais para essa convergência de procedimentos, de valores e principalmente para manter o sistema global funcionando do ponto de vista de investimentos, comércio, e celebrando a civilização, o estágio de civilização que atingimos", disse.

O evento apresentou um conjunto de regras aplicadas a empresas multinacionais para transferirem bens a companhias associadas a elas.