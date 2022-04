Reprodução/TV Brasil Bolsonaro e Guedes

O presidente Jair Bolsonaro (PL), disse, nesta segunda-feira (11), que, se for da vontade do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele deve ser mantido no cargo em caso de uma eventual reeleição.

"Ele tem muito crédito. Tem que ver se ele quer continuar, como qualquer outro ministro. A princípio, ele continua, sem problema nenhum", afirmou Bolsonaro em entrevista a um podcast.

Guedes é da leva de ministros mais longevos e continua com Bolsonaro desde o início do mandato, apesar de diversos revezes em que Bolsonaro se mostrou contra a vontade do chefe da Economia.

Na mesma entrevista, Bolsonaro falou sobre a saída de Silva e Luna da Petrobras. De acordo com o chefe do Executivo federal, ele precisava de “alguém mais profissional”.



"Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu indico pro conselho a sua admissão e demissão. Eu acho que a gente precisava de... Um dos motivos principais é alguém mais profissional lá dentro para poder dar transparência. A Petrobras não usa seu marketing, ela não fala", afirmou o presidente em uma entrevista a um podcast.