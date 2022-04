Ivonete Dainese Petrobras

O Comitê de Pessoas da Petrobras, que analisa os indicados para o Conselho de Administração da companhia, recomendou que a assembleia de acionistas aprove o nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da empresa. O comitê avalia que ele preenche os requisitos necessários para o cargo.

A assembleia será nesta quarta-feira (13).

José Mauro foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME). Seu nome foi a solução costurada em 24 horas pelo governo, após a trapalhada envolvendo as indicações de Adriano Pires e de Rodolfo Landim para os cargos de presidente da Petrobras e presidente do Conselho da companhia, respectivamente.

Ambos seriam barrados pelo Comitê de Pessoas, segundo fontes a par das análises, devido a conflitos de interesse. Pires é consultor e presta serviços para empresas que são concorrentes da estatal e também para algumas que têm discussões legais em curso com a empresa.

Landim tem relações com o empresário baiano Carlos Suarez, dono de empresas de gás, que discute negócios com a Petrobras na Justiça.