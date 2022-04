Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil

A partir da próxima quinta-feira (14), os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber as parcelas do mês de abril. Neste grupo que terá o benefício liberado, estão as pessoas que têm o "1" como final do Número de Inscrição Social (NIS).

As datas de depósito do benefício continuam as mesmas do Bolsa Família, ou seja, são determinadas pelo número final do NIS.

Confira o calendário para este ano:



Divulgação Ministério da Cidadania Calendário Auxílio Brasil 2022

Os pagamentos do programa começaram a ser feitos em 17 de novembro, na mesma data que foi liberada a última parcela do auxílio emergencial, criado em função da pandemia de Covid-19.

Atualmente, 18,02 milhões de famílias recebem o benefício do Auxílio Brasil, pago por meio da conta poupança social ou contas correntes regulares.

O auxílio é voltado para famílias em situação de extrema pobreza, garantindo renda mensal de pelo menos R$ 400. Aquelas que estão em situação de pobreza também podem receber, desde que tenham gestantes ou menores de 21 anos entre os integrantes.

São consideradas famílias em situação de extrema pobreza as com renda familiar mensal per capita de até R$ 105; e em situação de pobreza, as com renda familiar mensal per capita entre R$ 105,01 e R$ 210.

Para pedir o auxílio, há três opções:

Para quem já tinha o Bolsa Família - o benefício será pago automaticamente;

Quem está no CadÚnico, mas não recebia o Bolsa Família - vai para a lista de reserva;



Quem não está no CadÚnico - é necessário buscar um Cras para registro, mas sem garantia de receber o benefício.



