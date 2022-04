Pedro Ventura/Agência Brasília Gás de cozinha fica mais barato

Dois dias depois de o governo anunciar novo nome para comandar a Petrobras , a estatal anunciou redução no preço do gás de botijão (GLP) em 5,58%. Os novos valores valem a partir deste sábado (9).



A partir de sábado, o preço médio de venda de GLP da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg. No total, o preço equivalente será de R$ 54,94 pelo botijão de 13kg, refletindo redução média de R$ 3,27 por 13 kg.

"Acompanhando a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para o GLP, e coerente com a sua Política de Preços, a Petrobras reduzirá seus preços de venda às distribuidoras", diz a Petrobras em nota.

A estatal ainda afirma que "reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais".



Apesar da queda, o consumidor vem pagando cada vez mais caro pelo GLP. Segundo dados da ANP, o preço subiu de R$ 102,4, em janeiro, para R$ 113,63 na semana passada. É uma alta de 10,9% no acumulado do ano.