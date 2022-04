Ivonete Dainese Por volta de 10h30, o Ibovespa cedia 0,54%, aos 118.223 pontos.

A Bolsa cai e o dólar opera com alta ante o real no início desta sexta-feira (8). Os investidores repercutem a divulgação de dados de inflação no Brasil acima do esperado.

No mesmo horário, a moeda americana tinha alta de 0,28%, negociada a R$ 4,7594.

As taxas de juros futuros subiam, influenciadas pelo dado negativo do IPCA.

Por volta de 10h, a taxa do contrato do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 passava de 12,76% no ajuste anterior para 12,875% e a do DI para janeiro de 2024 subia de 12,16% para 12,335%.

Já a do DI para janeiro de 2025 avançava de 11,53% para 11,68% e a do DI para janeiro de 2027 tinha alta para 11,385% ante os 11,30% da leitura anterior.

Maior alta desde antes do Plano Real

A inflação acelerou em março e subiu 1,62% , segundo dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. É a maior alta para um mês de março desde 1994 (42,75%), antes da implantação do plano Real.

É também a maior inflação mensal desde janeiro 2003 (2,25%). Com o resultado, o IPCA acumula alta de 11,30% em 12 meses.

Os números, que foram pressionados pelo aumento nos preços da gasolina, vieram acima das expectativas do mercado.



Os dados de inflação também são importantes, porque ajudam o mercado calibrar suas expectativas para a alta dos juros.

Em suas últimas declarações, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, vem defendendo a ideia de que o pico da alta dos preços virá em abril e de que o ciclo de altas da Selic poderia se encerrar em maio.

As falas ajudaram a retirar parte do prêmio das curvas de juros futuros, beneficiando ações mais ligadas à economia doméstica. Mas apesar das declarações, muitos analistas seguiram com projeções de Selic no fim do ciclo superiores a do BC.



"Considerando o cenário de inflação pujante, não tem como criarmos um ambiente estável visando o crescimento econômico e o fortalecimento de nichos e da cadeia de uma forma geral. Afeta tanto a economia real quanto os mercados. Pode ser que a gente tenha uma surpresa sobre o patamar que está precificado hoje o fim do ciclo de alta de juros, com a finalização em um patamar mais alto", destaca o economista e sócio da H3 Invest, Samuel Cunha, ressaltando que

No exterior, os mercados seguem monitorando os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia e avaliando seus efeitos para a economia global, principalmente para a inflação, após uma semana marcada por sinalizações de bancos centrais importantes de que o aperto monetário irá se acelerar.

Varejistas caem

Entre as ações, as ordinárias da Petrobras (PETR3, com direito a voto) caíam 0,11% e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto) subiam 0,32%.

As ordinárias da Vale (VALE3) cediam 0,15% e as da Siderúrgica Nacional (CSNA3) subiam 0,64%.

As preferenciais da Usiminas (USIM5) cediam 0,52%.

No setor financeiro, as preferenciais do Itaú (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4) tinham altas de 0,04% e 0,33%, respectivamente.

Na ponta negativa, figuraram papéis de empresas mais sensíveis ao cenário de inflação e juros altos, como as varejistas.

As ordinárias da Via (VIIA3) caíam 5,88% e as do Magazine Luiza (MGLU3), 5,34%. Os ativos ON da Americanas (AMER3) cediam 3,13%.

Petróleo volátil

Os contratos futuros do petróleo apresentavam volatilidade pela manhã.

Por volta de 10h20, no horário de Brasília, o contrato para junho do petróleo tipo Brent caía 0,17%, cotado a US$ 100,41, o barril.

Já o contrato para maio do tipo WTI avançava 0,07%, negociado a US$ 96,10, o barril.



Bolsas no exterior

Na Europa, as bolsas operavam com altas. Por volta de 10h30, em Brasília, a Bolsa de Londres subia 0,96% e a de Frankfurt, 0,88%. Em Paris, ocorria avanço de 0,70%.

As bolsas asiáticas fecharam com altas. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, subiu 0,36%. Em Hong Kong, houve avanço de 0,29% e, na China, de 0,47%.