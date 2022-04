Marcos Oliveira/Agência Senado Senado autoriza concurso com 19 vagas

A Comissão Diretora do Senado autorizou a realização de concurso público para preencher 19 vagas no quadro funcional da Casa. Ainda não há confirmação das áreas que serão contempladas.

O Senado já tem uma comissão encarregada da organização do concurso. Ela havia sido formada em outubro de 2019, mas estava com as atividades suspensas devido à pandemia de covid-19. Agora, o grupo está autorizado a iniciar a seleção da banca examinadora.

O senador Weverton (PDT-MA), 4º secretário da Comissão Diretora, confirmou a decisão no Plenário nesta quinta-feira (7). Ao comemorar a reabertura dos procedimentos para realização do concurso, ele disse crer que o preenchimento das vagas será importante para o Senado.