Alexandre Vidal/Flamengo Rodolfo Landim desiste de assumir cargo na Petrobras

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, anunciou na madrugada deste domingo (3) que recusou o convite para ser presidente do Conselho de Administração da Petrobras . O anúncio foi feito por meio de nota oficial no site do Flamengo, na qual Landim se dirige aos torcedores do clube.



"Apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso país, e da enorme honra para mim em exercer este cargo, gostaria de informá-lo que resolvi abrir mão desta indicação, concentrando todo meu tempo e dedicação para o ainda maior fortalecimento do nosso Flamengo", declarou Landim.



O presidente do Flamengo afirmou que encaminhou um documento informando sua decisão ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. "Deixei claro meu agradecimento pelo convite e relatei minha preocupação em não conseguir, dada a dedicação que as duas instituições demandariam nesse momento, exercer ambas as funções com a excelência por mim desejada e à altura que a Petrobras e o Flamengo merecem", disse Landim a respeito do teor da carta.

Landim ainda afirmou que presidir o Flamengo é sua "total prioridade". Segundo ele, "os últimos acontecimentos demonstraram a necessidade de termos todos nós o compromisso de um grau ainda maior de dedicação e foco ao Clube". No sábado (2), o Flamengo perdeu o título do Campeonato Carioca para o Fluminense .