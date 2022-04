Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 25.03.2022 Bolsonaro tentou nomear ex-capitão do Bope como diretor de Comunicação da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro tentou fazer pelo menos uma nomeação na Petrobras enquanto a estatal era presidida pelo general da reserva Joaquim Silva e Luna, mas foi barrado por ele.



De acordo com a coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, Bolsonaro quis emplacar o ex-capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) Rodrigo Pimentel como diretor de Comunicação da Petrobras.

Mais de uma vez, Bolsonaro já reclamou que a estatal "se comunica mal". Ainda segundo o colunista, Silva e Luna vetou a escolha.

Rodrigo Pimentel é muito próximo do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, segundo Lauro Jardim.