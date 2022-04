MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Preço da gasolina se mantém alto

Pela quarta semana seguida, os preços máximos da gasolina vendida nos postos do país ficaram acima dos R$ 8 por litro, de acordo com pesquisa feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP).



Essa semana, a maior cotação verificada no país ficou em R$ 8,499 por litro em São Paulo e em Minas Gerais. Na semana passada, o maior valor verificado no país foi de R$ 8,949, na Bahia.

Na média do Brasil, o preço da gasolina por litro passou de R$ 7,210, na semana passada, para R$ 7,202 essa semana. É uma queda de 0,11%.

No diesel, o valor passou de R$ 6,564 para R$ 6,593 - alta de 0,44%. O gás de botijão (de 13 quilos) subiu de R$ 113,24 para R$ 113, 63 - avanço de 0,34% .