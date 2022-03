Marcello Casal Jr/ Agência Brasil Etanol x Gasolina: veja qual é mais vantajoso em cada estado

Com a disparada do preço da gasolina, a busca por etanol aumentou nos postos de combustíveis. Mas, apesar do litro do álcool normalmente ser mais barato, abastecer com gasolina continua mais vantajoso na maioria dos estados.

Isso porque o etanol tem, em média, 70% do poder calorífico da "rival". Assim, para saber qual deles vale mais a pena, basta multiplicar o valor do litro da gasolina por 0,7.

Se o resultado por menor do que o preço do litro do etanol, é melhor abastecer com gasolina. Se for maior, o etanol é a opção mais vantajosa.

Em outras palavras, se o preço do álcool for menor que 70% do preço da gasolina, ele vale mais a pena. Se for maior, a gasolina compensa mais.

Entre os dias 20 e 26 de março, o custo médio do biocombustível no país era de R$ 4,952 o litro. Já o litro da gasolina era de, em média, R$ 7,210. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Etanol é mais vantajoso em apenas quatro estados

ESTADOS ONDE VALE MAIS A PENA ABASTECER COM ETANOL

Goiás



Preço do litro do etanol: R$ 4,920

Preço do litro da gasolina: R$ 7,387

Relação etanol/gasolina em %: 66,60%



Minas Gerais

Preço do litro do etanol: R$ 5,121

Preço do litro da gasolina: R$ 7,530

Relação etanol/gasolina em %: 68,01%



Mato Grosso

Preço do litro do etanol: R$ 4,769

Preço do litro da gasolina: R$ 6,981

Relação etanol/gasolina em %: 68,31%



São Paulo

Preço do litro do etanol: R$ 4,686

Preço do litro da gasolina: R$ 6,857

Relação etanol/gasolina em %: 68,34%



ESTADOS ONDE VALE MAIS A PENA ABASTECER COM GASOLINA

Paraná

Preço do litro do etanol: R$ 5,237

Preço do litro da gasolina: R$ 7,250

Relação etanol/gasolina em %: 72,23%



Piauí

Preço do litro do etanol: R$ 5,860

Preço do litro da gasolina: R$ 8,071

Relação etanol/gasolina em %: 72,61%



Alagoas

Preço do litro do etanol: R$ 5,244

Preço do litro da gasolina: R$ 7,160

Relação etanol/gasolina em %: 73,24%



Mato Grosso do Sul

Preço do litro do etanol: R$ 5,151

Preço do litro da gasolina: R$ 7,008

Relação etanol/gasolina em %: 73,50%



Paraíba

Preço do litro do etanol: R$ 5,191

Preço do litro da gasolina: R$ 7,028

Relação etanol/gasolina em %: 73,86%



Amazonas

Preço do litro do etanol: R$ 5,406

Preço do litro da gasolina: R$ 7,311

Relação etanol/gasolina em %: 73,94%



Rio Grande do Norte

Preço do litro do etanol: R$ 5,816

Preço do litro da gasolina: R$ 7,857

Relação etanol/gasolina em %: 74,02%



Pernambuco

Preço do litro do etanol: R$ 5,371

Preço do litro da gasolina: R$ 7,252

Relação etanol/gasolina em %: 74,06%



Sergipe

Preço do litro do etanol: R$ 5,503

Preço do litro da gasolina: R$ 7,354

Relação etanol/gasolina em %: 74,83%



Bahia

Preço do litro do etanol: R$ 5,485

Preço do litro da gasolina: R$ 7,321

Relação etanol/gasolina em %: 74,92%



Rio de Janeiro

Preço do litro do etanol: R$ 5,915

Preço do litro da gasolina: R$ 7,694

Relação etanol/gasolina em %: 76,88%



Espírito Santo

Preço do litro do etanol: R$ 5,690

Preço do litro da gasolina: R$ 7,327

Relação etanol/gasolina em %: 77,66%



Tocantins

Preço do litro do etanol: R$ 5,896

Preço do litro da gasolina: R$ 7,516

Relação etanol/gasolina em %: 78,45%



Ceará

Preço do litro do etanol: R$ 5,958

Preço do litro da gasolina: R$ 7,522

Relação etanol/gasolina em %: 79,21%



Acre

Preço do litro do etanol: R$ 5,986

Preço do litro da gasolina: R$ 7,531

Relação etanol/gasolina em %: 79,48%



Distrito Federal

Preço do litro do etanol: R$ 5,766

Preço do litro da gasolina: R$ 7,229

Relação etanol/gasolina em %: 79,76%



Maranhão

Preço do litro do etanol: R$ 5,823

Preço do litro da gasolina: R$ 7,189

Relação etanol/gasolina em %: 81,00%



Pará

Preço do litro do etanol: R$ 6,007

Preço do litro da gasolina: R$ 7,382

Relação etanol/gasolina em %: 81,37%



Rondônia

Preço do litro do etanol: R$ 6,015

Preço do litro da gasolina: R$ 7,390

Relação etanol/gasolina em %: 81,39%



Santa Catarina

Preço do litro do etanol: R$ 5,983

Preço do litro da gasolina: R$ 7,024

Relação etanol/gasolina em %: 85,18%



Roraima

Preço do litro do etanol: R$ 6,142

Preço do litro da gasolina: R$ 7,078

Relação etanol/gasolina em %: 86,78%



Rio Grande do Sul

Preço do litro do etanol: R$ 6,240

Preço do litro da gasolina: R$ 6,905

Relação etanol/gasolina em %: 90,37%



Amapá

Preço do litro do etanol: R$ 6,450

Preço do litro da gasolina: R$ 6,322

Relação etanol/gasolina em %: 102,02%



Na média dos mais de 4 mil postos pesquisados em todo o país pela ANP, o preço do litro do etanol representou 68,7% do preço do litro da gasolina, o que revelou uma certa vantagem para o biocombustível.

Essa relação, porém, varia muito entre postos e cidades, portanto, é preciso pesquisar.



No acumulado nos últimos 12 meses, o etanol teve alta de 24,27%. A gasolina, por sua vez, acumula um aumento de 27,68% no mesmo período.

No último dia 11, a Petrobras reajustou em 18,7% o preço da gasolina e em 24,9% o preço do diesel nas refinarias. O GLP (gás liquefeito de petróleo) também subiu em 16%.

O mega-aumento se deu após a disparada do barril de petróleo no mercado internacional diante das incertezas sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia.

Os valores ainda sofreram influência da variação do câmbio.

Vale lembrar que o preço do álcool também interfere no custo da gasolina para o consumidor final, já que o combustível possui um percentual obrigatório de 27% de etanol anidro na mistura vendida nos postos.