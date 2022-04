Edu Andrade/ Ascom ME Paulo Guedes, Ministro da Economia, havia prometido ampliação para 33%

O governo federal publicou nesta sexta-feira (1º) um decreto no Diário Oficial da União que estende por mais um mês a redução de 25% nas alíquotas do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). A redução foi inicialmente anunciada no final de fevereiro.



Na última semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia dito que o corte no imposto seria ampliado pelo governo, indo de 25% para 33% . Com a publicação desta sexta-feira, porém, a promessa de Guedes não foi cumprida.

"Já reduzimos o IPI em 25% e vamos reduzir de novo, vamos levar para 33% a redução do IPI", disse o ministro na última semana, em evento promovido pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

O IPI atinge produtos industrializados, e o valoR costuma ser repassado aos consumidores. A redução do imposto é parte de diversos anúncios do governo que visam aquecer a economia.